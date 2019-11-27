Шведський прем'єр відвідає Україну

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен наступного тижня відвідає Україну з офіційним візитом. Про це йдеться в повідомленні посольства Швеції в Україні у Facebook.

Повідомляється, що 4 грудня 2019 Левен відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Крім того, він проведе зустрічі з представниками українського громадянського суспільства і випускниками Київської школи економіки.

"Російська агресія проти України та анексія Криму, порядок денний реформ в Україні та співробітництво Швеції з Україною в сфері реформ, питання двосторонньої торгівлі та стосунки між ЄС та Україною будуть у фокусі майбутнього візиту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Литви, Швеції та України закликали Росію розблокувати Азовське море. Спільна заява була розміщена на сайті українського МЗС. Крім того, вони закликали Росію поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.