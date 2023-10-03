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Шведський міністр не зміг потрапити в Україну через незвичну причину: що сталося

Вівторок 03 жовтня 2023 12:58
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Шведський міністр не зміг потрапити в Україну через незвичну причину: що сталося Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, адже забув паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.

Видання з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах повідомило, що Більстрьома не впустили в країну на польсько-українському кордоні, адже він не мав з собою паспорту.

На засіданні також не було міністрів з Угорщини, Польщі та Латвії.

Зокрема, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто відмовився від участі з самого початку. А міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніса Карінша та польський колега Збігнєв Рау були відсутні через захворювання на коронавірус.

Рада міністрів ЄС

Вчора у Києві пройшло перше в історії виїзне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Дипломати обговорили подальшу підтримку України, майбутній вступ держави до ЄС та санкції проти Росії.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що цю зустріч слід сприймати як вираження рішучості в тому, щоб підтримувати Україну в усіх вимірах - військовому, в тому, що стосується забезпечення миру, притягнення до відповідальності, і щодо просування України на шляху в ЄС.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зустріч спростовує пропагандистські наративи про нібито розкол у підтримці нашої держави.

Більше про підсумки Ради міністрів ЄС читайте у матеріалі РБК-Україна.

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