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Шведский министр не смог попасть в Украину по необычной причине: что произошло

Вторник 03 октября 2023 12:58
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Шведский министр не смог попасть в Украину по необычной причине: что произошло Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог въехать в Украину на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, так как забыл паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

Издание со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщило, что Бильстрема не впустили в страну на польско-украинской границе, ведь у него не было паспорта.

На заседании также не было министров Венгрии, Польши и Латвии.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался от участия с самого начала. А министр иностранных дел Латвии Кришьяниса Каринша и польский коллега Збигнев Рау отсутствовали из-за заболевания коронавирусом.

Совет министров ЕС

Вчера в Киеве прошло первое в истории выездное заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Дипломаты обсудили дальнейшую поддержку Украины, будущее вступление государства в ЕС и санкции против России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что эту встречу следует воспринимать как выражение решимости в том, чтобы поддерживать Украину во всех измерениях - военном, в том, что касается обеспечения мира, привлечения к ответственности и относительно продвижения Украины на пути в ЕС.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что встреча опровергает пропагандистские нарративы о якобы расколе в поддержке нашего государства.

Больше об итогах Совета министров ЕС читайте в материале РБК-Украина.

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