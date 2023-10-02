Кулеба відповів на заяви про нібито розкол у підтримці України: не дочекаєтесь

Усі заяви про нібито ослаблення підтримки України з боку партнерів не відповідають дійсності. Зокрема, це доводить і сьогоднішнє засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, яке пройшло у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на прес-конференції .

"Я можу відповісти всім, хто намагається створити враження і розганяє інформацію про начебто ослаблення підтримки України, розкол у підтримці: не дочекаєтесь. Які б ситуації не виникали, ми завжди знаходитимемо рішення. І найбільше очікування Путіна полягає саме в тому, що Захід і світ втомляться стояти на боці України у цій війні. На це Росія спрямовує величезні ресурси", - сказав він.

При цьому Кулеба зауважив, що не можна підігравати у цьому країні-агресору. Водночас міністр зауважив, що мова йде не про Україну та її партнерів, а саме про тих так званих експертів чи журналістів, які поширюють тези про начебто "ослаблення підтримки".

"Тому що є чітке розуміння, що Росія сьогодні - це загроза всій Європі. В ширшому сенсу - всьому світу. Але у нас є єдність", - сказав він.

Міністр підкреслив, що у випадку скликання 27 міністрів закордонних справ, високого представника ЄС Жозепа Борреля та інших членів Єврокомісії на засідання до Києва йдеться не просто про символізм.

"Це не символічна підтримка. Це конкретний інструмент спростування цих наративів про відсутність єдності. І цей візит готувався дуже довго. І всі проявили політичну волю для того, щоб бути сьогодні тут і говорити про конкретні речі", - додав Кулеба.

Підтримка України з боку союзників

Зазначимо, що останнім часом почали з'являтися заяви про нібито послаблення підтримки України на тлі широкомасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО.

Так, в США схвалили тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні. Втім, Кулеба заявив, що те, що трапилося в США - це інцидент, а не система.

Крім того, на виборах у Словаччині найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо. Міністр також заявив, що поки рано говорити, як це вплине на Україну.

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