Пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював небо над Польщею під час порушень повітряного простору у п’ятницю, отримав дозвіл на збиття російської ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови.
Як передає РБК-Україна, про це заявив Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак у коментарі Rzeczpospolita.
За його словами, шведська пара винищувачів Gripen діяла під керівництвом Центру об’єднаних повітряних операцій НАТО (CAOC) у німецькому Юдемі, який відповідає за повітряні операції в цій частині Європи.
Саме CAOC видав так званий condition based order, тобто дозвіл, що дозволяє пілотам самостійно ухвалювати рішення про збиття об’єкта.
Один зі шведських пілотів намагався перехопити об’єкт, який - за попередньою оцінкою - був російською крилатою ракетою Х-101. Однак він не зміг ідентифікувати її ані візуально, ані за допомогою бортових оптоелектронних систем.
Новак пояснив, що перешкодою стали "надзвичайно складні атмосферні умови", які були в районі перехоплення. У результаті пілот, незважаючи на наявний дозвіл НАТО на застосування озброєння, не збив ціль.
Як зазначається, атака відбувалася у два етапи: спочатку росіяни застосували дрони, зокрема швидкі безпілотники з реактивним двигуном, а потім ракети "Калібр" і Х-101. Польща знала місця їхнього запуску, кількість та напрямки польоту. Вона також використовувала дані, передані Україною через систему "Віраж".
"Щодо того, хто стоїть за цим нападом, то з нашого боку наразі немає жодних сумнівів", - підсумував Новак.
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада під час масованої атаки Росії по Україні дві російські ракети та дрон впали на території Польщі - один із боєприпасів вибухнув усього за 96 кілометрів від місця проведення військових навчань країн "Коаліції охочих".
Після інциденту прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що у Польщі не вважають "прильот" випадковістю, а розцінюють його як навмисну провокацію з боку РФ.