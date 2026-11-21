Пилот шведского истребителя Gripen, патрулировавший небо над Польшей во время нарушений воздушного пространства в пятницу, получил разрешение на сбивание российской ракеты, но не смог этого сделать из-за сложных погодных условий.
Как передает РБК-Украина , об этом заявил Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иренеуш Новак в комментарии Rzeczpospolita.
По его словам, шведская пара истребителей Gripen действовала под руководством Центра объединенных воздушных операций НАТО (CAOC) в немецком Иудее, отвечающем за воздушные операции в этой части Европы.
Именно CAOC выдал так называемый condition based order, т.е. разрешение, позволяющее пилотам самостоятельно принимать решение о сбитии объекта.
Один из шведских пилотов пытался перехватить объект, который - по предварительной оценке - был российской крылатой ракетой Х-101. Однако он не смог идентифицировать ее визуально, ни с помощью бортовых оптоэлектронных систем.
Новак объяснил, что препятствием стали "чрезвычайно сложные атмосферные условия", которые были в районе перехвата. В результате пилот, несмотря на разрешение НАТО на применение вооружения, не сбил цель.
Как отмечается, атака происходила в два этапа: сначала россияне применили дроны, в том числе быстрые беспилотники с реактивным двигателем, а затем ракеты "Калибр" и Х-101. Польша знала места их запуска, количество и направление полета. Она также использовала данные, передаваемые Украиной через систему "Вираж".
"Что касается того, кто стоит за этим нападением, то с нашей стороны пока нет никаких сомнений", - подытожил Новак.
Напомним, в ночь на 20 ноября во время массированной атаки России по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши - один из боеприпасов взорвался всего в 96 километрах от места проведения военных учений стран "Коалиции желающих".
После инцидента премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в Польше не считают "прилет" случайностью, а расценивают его как умышленную провокацию со стороны РФ.