Шведські винищувачі Gripen стануть пріоритетом Міноборони для захисту неба

Характеристики винищувачів Gripen

Як повідоми в Міноборони, шведський літак Gripen створювався спеціально для умов, що максимально наближені до нинішніх українських реалій. Головною особливістю машини є її здатність до розосередженого базування.

Винищувач може злітати та сідати навіть на ділянках звичайних шосе та коротких злітно-посадкових смугах. Це дозволяє захистити авіаційне угруповання від ударів по аеродромній інфраструктурі, оскільки ворогу складніше вирахувати місце перебування літаків.

Окрім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування мінімальною кількістю персоналу. Для місій типу "повітря - повітря" повне дозаправлення та переозброєння займає менше 10 хвилин, а для ударів по наземних цілях - менше 20 хвилин.

Особливості модифікації Gripen E

Українська сторона зацікавлена у посиленні Повітряних сил саме моделлю Gripen E. Ця модифікація оснащена двигуном General Electric F414G, що забезпечує швидкість до 2500 км/год та бойовий радіус понад 800 кілометрів.

Система виявлення Raven ES-05 з активною фазовою антенною решіткою дозволяє бачити цілі на великих відстанях навіть за умови інтенсивної дії ворожих засобів РЕБ.

Сам літак захищений комплексом радіоелектронної боротьби Saab Arexis. Бойове навантаження машини становить до 7,2 тонни.

Машина здатна нести ракети Meteor з дальністю понад 100 кілометрів, що створює перевагу над російськими перехоплювачами.