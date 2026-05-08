Шведские истребители Gripen станут приоритетом Минобороны для защиты неба

Характеристики истребителей Gripen

Как сообщили в Минобороны, шведский самолет Gripen создавался специально для условий, максимально приближенных к нынешним украинским реалиям. Главной особенностью машины является ее способность к рассредоточенному базированию.

Истребитель может взлетать и садиться даже на участках обычных шоссе и коротких взлетно-посадочных полосах. Это позволяет защитить авиационную группировку от ударов по аэродромной инфраструктуре, поскольку врагу сложнее вычислить местонахождение самолетов.

Кроме мобильности, Gripen отличается скоростью обслуживания минимальным количеством персонала. Для миссий типа "воздух - воздух" полная дозаправка и перевооружение занимает менее 10 минут, а для ударов по наземным целям - менее 20 минут.

Особенности модификации Gripen E

Украинская сторона заинтересована в усилении Воздушных сил именно моделью Gripen E. Эта модификация оснащена двигателем General Electric F414G, что обеспечивает скорость до 2500 км/ч и боевой радиус более 800 километров.

Система обнаружения Raven ES-05 с активной фазовой антенной решеткой позволяет видеть цели на больших расстояниях даже при условии интенсивного действия вражеских средств РЭБ.

Сам самолет защищен комплексом радиоэлектронной борьбы Saab Arexis. Боевая нагрузка машины составляет до 7,2 тонны.

Машина способна нести ракеты Meteor с дальностью более 100 километров, что создает преимущество над российскими перехватчиками.