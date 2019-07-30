Швед дебютировал за "Селтик" голом в матче отбора Лиги чемпионов

Украинский нападающий "Селтика" Марьян Швед дебютировал за шотландскую команду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Игрок национальной сборной Украины вышел на замену на 70 минуте ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против эстонского "Нымме Калью".

А уже на третьей компенсированной минуте Швед отметился голом, сделав счет 2:0 в пользу "кельтов".

В первой встрече, состоявшегося в Глазго, хозяева разгромили своего соперника со счетом 5:0.

Таким образом, по сумме двух матчей шотландский клуб вышел в 3 раунд квалификации ЛЧ, где встретится с румынским "Клужем".

Напомним, дебют украинца в "Селтике" откладывался из-за травмы, полученной на тренировке.

Швед дебютировал за шотландский клуб лишь в товарищеской игре против австрийского "Винера".