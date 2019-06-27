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Швед получил игровой номер в "Селтике"

Новости » Спорт    27.06.2019 - 12:49
Швед получил игровой номер в "Селтике"
Фото: Марьян Швед (celticfc.net)

Украинец в ожидании нового сезона

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед будет выступать в новом клубе под номером 20. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба шотландского клуба.

На протяжении своей карьеры Швед ранее никогда не носил футболку с этим номером. За "Карпаты" Марьян выступал под 35, а за молодежные команды Севильи под 7, 10, 11 и 22.

В интервью официальному сайту клуба он рассказал, что пришел в "Селтик" выигрывать трофеи.

"Это мой первый опыт с командой, которая выиграет титулы. Хотя я не сыграл ни одного матча за" Селтик "в прошлом сезоне, было приятно находиться рядом с игроками и болельщиками. Я пришел сюда выигрывать трофеи и каждый матч, в котором мы играем", - сказал Швед.

Марьян стал игроком "Селтика" зимой, но доигрывал сезон за львовские "Карпаты". В прошлом сезоне он провел за львов 26 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

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