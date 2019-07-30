Швед дебютував за "Селтік" голом у матчі відбору Ліги чемпіонів

Український хавбек вийшов на заміну на 70 хвилині
Український нападник "Селтіка" Мар'ян Швед дебютував за шотландську команду. Про це повідомляється на сайті клубу.
Гравець національної збірної України вийшов на заміну на 70 хвилині матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського "Нимме Калью".
А вже на третій компенсованій хвилині Швед відзначився голом, зробивши рахунок 2:0 на користь "кельтів".
У першій зустрічі, що відбувся у Глазго, господарі розгромили свого суперника з рахунком 5:0.
Таким чином, за сумою двох матчів шотландський клуб вийшов в 3 раунд кваліфікації ЛЧ, де зустрінеться з румунським "Клужем".
Нагадаємо, дебют українця в "Селтіку" відкладався через травму, отриману на тренуванні.
Швед дебютував за шотландський клуб лише в товариській грі проти австрійського "Вінера".