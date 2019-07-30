Швед дебютував за "Селтік" голом у матчі відбору Ліги чемпіонів

Український нападник "Селтіка" Мар'ян Швед дебютував за шотландську команду. Про це повідомляється на сайті клубу.

Гравець національної збірної України вийшов на заміну на 70 хвилині матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського "Нимме Калью".

А вже на третій компенсованій хвилині Швед відзначився голом, зробивши рахунок 2:0 на користь "кельтів".

У першій зустрічі, що відбувся у Глазго, господарі розгромили свого суперника з рахунком 5:0.

Таким чином, за сумою двох матчів шотландський клуб вийшов в 3 раунд кваліфікації ЛЧ, де зустрінеться з румунським "Клужем".

Нагадаємо, дебют українця в "Селтіку" відкладався через травму, отриману на тренуванні.

Швед дебютував за шотландський клуб лише в товариській грі проти австрійського "Вінера".