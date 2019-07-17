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Дебют Шведа в "Селтике" снова откладывается

Новости » Спорт    17.07.2019 - 12:22
Дебют Шведа в "Селтике" снова откладывается
Фото: Марьян Швед (celticfc.net)

Украинец все еще восстанавливается после травмы

Дебют атакующего полузащитника национальной сборной Украины Марьяна Шведа за "Селтик" в официальном матче снова откладывается. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Украинец не сыграет за свою команду и во втором матче квалификации Лиги чемпионов против "Сараево".

"Марьян Швед все еще работает над восстановлением после травмы паха", - сказал главный тренер шотландского клуба Нил Леннон.

Игра "Селтик" - "Сараево" состоится сегодня, 17 июля, в Глазго (начало - в 21.45 по киевскому времени). В первом матче команда украинском одержала победу со счетом 3:1.

Швед дебютировал за шотландский клуб лишь в товарищеском матче против австрийского "Винера". 

Марьян стал игроком "Селтика" зимой, но доигрывал сезон за львовские "Карпаты". В прошлом сезоне он провел за львов 26 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

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