Схватка за округа: кто пойдет в Раду по мажоритарке в Харькове и Одессе

Учитывая, что парламент отклонил законопроект президента Владимира Зеленского об отмене мажоритарной системы и не успел принять Избирательный кодекс, эти выборы пройдут по смешанной избирательной системе, введенной в 2012 году. Согласно действующему законодательству, 225 парламентариев избираются по спискам политических партий и еще 225 – в мажоритарных округах.

Но в силу того, что в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей выборы провести невозможно, украинцы смогут выбрать только 199 мажоритарщиков. У кандидатов, которые будут бороться за депутатские мандаты в мажоритарных округах, осталось немногим более двух недель для подачи пакета документов в ЦИК – до 20 июня.

Крупные города как Киев, Одесса, Днепр и Харьков разделены на несколько избирательных округов. Потому жители этих городов делегируют в парламент по несколько депутатов: четыре в Одессе, пять в Днепре, семь в Харькове и тринадцать в Киеве.

В прошлое воскресенье мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес заявили об объединении на базе партии Труханова "Доверяй делам". Сам Кернес, который до этого состоял в партии "Видродження", на съезде политсилы был избран ее сопредседателем наряду с Трухановым.

Один из лидеров партии "Видродження", соратник харьковского мэра Виталий Хомутынник ранее прогнозировал, что в объединенную "партию мэров", кроме его политсилы, могут войти представители партии "Наш край" и народные депутаты-мажоритарщики из парламентской группы "Воля народа". В партийном списке "Доверяй делам" также будут представлены мэры городов и председатели областных советов.

"Доверяй делам" нет среди партий, преодолевающих пятипроцентный барьер, следует из результатов последних соцопросов. А потому ее попадание в следующий парламент пока под большим вопросом. Но представительство в следующем созыве Рады партия может обеспечить как раз за счет сильных позиций в мажоритарных округах, учитывая, что от нее будут баллотироваться многие действующие мажоритарщики, которые уже годами работают в своих округах.

К тому же у кандидатов-мажоритарщиков от "партии мэров" сильные стартовые позиции в Харькове и Одессе, где, с одной стороны, они могут рассчитывать на поддержку местной власти, а, с другой, получить своего рода бонус на выборах за счет высокого личного рейтинга Кернеса и Труханова.

Одесса: четыре места на всех

На прошлых выборах в 133 округе (Киевский район Одессы) победил бывший руководитель Одесской ОГА, внефракционный депутат Эдуард Матвийчук. С отрывом в 4% он обошел кандидата от БПП Дмитрия Спивака. Но на июльских выборах в Киевском районе могут появиться совсем другие фавориты. По словам одного из одесских депутатов-мажоритарщиков, сам Матвийчук пока окончательно не решил, будет ли он вновь бороться за депутатство по 133 округу, к тому же в последнее время он не отличался особой активностью в районе.

По информации РБК-Украина, на победу в этом округе претендует депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра, который, скорее всего, будет баллотироваться от "Доверяй делам". Предположительно, его главными конкурентами станут депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Виктор Баранский, который может пойти в Раду от "Оппозиционной платформы – За життя", если партия в итоге договориться о слиянии с "Оппоблоком", и сын местного застройщика Аднана Кивана – Руслан Киван.

Последний может баллотироваться в качестве самовыдвиженца или от партии нового президента "Слуга народа", полагает один из парламентариев, знакомый с политической обстановкой в Одессе. К слову, у Аднана Кивана многолетний конфликт с мэром Одессы и сопредседателем партии "Доверяй делам" Геннадием Трухановым.

Народным депутатом от 134 округа (Малиновский район Одессы) на парламентских выборах 2014 года стал тогдашний депутат горсовета от "Батькивщины" Геннадий Чекита, баллотировавшийся в Раду от "Блока Петра Порошенко". Получив 38,4% голосов, он почти с двойным отрывом победил у кандидата от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина" Александра Шеремета, который впоследствии стал депутатом горсовета от "Доверяй делам".

Собеседники издания в "Солидарности" утверждают, что на этих выборах Чекита повторно будет бороться за мандат в 134 округе, но не в качестве выдвиженца от "Европейской солидарности". По информации РБК-Украина, на этих выборах, главную конкуренцию Чеките может составить выдвиженец от "Доверяй делам" – либо Александр Шеремет, либо другой депутат горсовета от этой партии – Александр Иваницкий.

Приморский район Одессы, где расположен 135 округ – многолетняя депутатская вотчина Сергея Кивалова. Он избирался народным депутатом по этому округу дважды – впервые в 2012 году от Партии регионов, потом переизбрался на следующий созыв в 2014 году самовыдвиженцем, но в парламенте присоединился к "Оппозиционному блоку". Именно в этом округе находится Одесская юридическая академия, которую Кивалов возглавляет почти двадцать лет. В разговоре с РБК-Украина Сергей Кивалов подтвердил свои планы вновь баллотироваться в парламент в Приморском районе, уточнив, что особых опасений по поводу возможных конкурентов у него нет.

Его главным соперником на июльских выборах может стать действующий глава Приморской райадминистрации Одессы и депутат горсовета от "Доверяй делам" Марат Королев. Вновь попробовать свои силы на 135 округе также может бизнесмен Владимир Рондин, который, будучи самовыдвиженцем, проиграл Кивалову на выборах в 2014 году с разницей около 6%.

В Суворовском районе Одессы (округ №136), скорее всего, будет повторно баллотироваться народный депутат от БПП, глава Интернет партии Украины Дмитрий Голубов, одержавший победу в этом округе на выборах 2014 года. Собеседники в окружении Голубова полагают, что с учетом его тесных связей с Трухановым, не исключено, что на этих выборах он может баллотироваться от партии мэра.

Еще один парламентарий, знакомый с политическими раскладами в Одессе, отметил изданию, что пока сложно представить, кто может вытеснить Голубова из Суворовского района "в силу его активной работы и высокого рейтинга на округе". Если же сам Голубов не пойдет от "партии мэров", то, по данным одесских СМИ, побороться за мандат в Суворовском районе от "Доверяй делам" может депутат горсовета от этой партии, советник Труханова Олег Брындак.

Спутать карты кандидатам в мажоритарных округах как в Одессе, так и в Харькове могут выдвиженцы от партии "Слуга народа". Имея за спиной личный рейтинг Зеленского и его партии, такой кандидат, начиная работу на округе за считанные недели до выборов, на старте гонки получает несколько десятков процентов рейтинга. Подобные мнения в разговоре с РБК-Украина высказали многие депутаты-мажоритарщики. Впрочем, пока неизвестно, кто от "Слуги народа" составит конкуренцию другим мажоритарщикам на давно облюбованных ими округах, ведь кандидаты от партии Зеленского пока не утверждены ни по спискам, ни по мажоритарке.

Харьков: "счастливая семерка"

На старте кампании расклады в Харькове выглядят более предсказуемыми, чем в Одессе. По информации РБК-Украина, все семь парламентариев, избранные в мажоритарных округах Харькова, планируют здесь повторно баллотироваться. И многие из них, вероятней всего, примкнут к партии Труханова-Кернеса "Доверяй делам". Впрочем, сами депутаты пока официально не подтверждают эту информацию.

"Я буду баллотироваться на своем округе в Шевченковском районе Харькова (168 округ, – ред.), – рассказал РБК-Украина член парламентской группы "Видродження" Валерий Писаренко. – Идти буду вместе с нашей командой, которую хорошо знают харьковчане. Это группа единомышленников – народные депутаты, которые избираются на разных округах, мэр города Геннадий Кернес, депутаты горсовета. Пока мне сложно говорить о своих потенциальных конкурентах, поскольку еще очень рано".

В четвертый раз баллотироваться по 170 округу (Московский район) будет еще один член группы "Видродження" Дмитрий Святаш. "Пока я не могу сказать о субъекте выдвижения, в настоящее время этот вопрос решается. Сейчас мне сложно назвать своего главного конкурента, поскольку никто пока на округе не работает. То есть я не замечал какую-либо активность других политиков, кандидатов у себя на округе. Но кто там может "нарисоваться" и будет баллотироваться – неизвестно", – прокомментировал изданию Святаш.

Кроме него, на округах в Харькове, по информации издания, планируют вновь побороться за мандаты сопредседатель группы "Видродження" Виталий Хомутынник (171 округ, Немышлянская район), член группы "Видродження" Владимир Мысык (172 округ, Индустриальный район), внефракционный Анатолий Денисенко (173 округ, Слободской район). Нардеп из группы "Воля народа" Александр Фельдман уже зарегистрировался кандидатом как самовыдвиженец по 174 округу в Холодногорском районе.

Но, пожалуй, самая активная схватка ожидается в 169 округе (Киевский район), где на прошлых выборах победил кандидат от "Народного фронта" Александр Кирш. В ходе этой кампании у Кирша появится еще как минимум два сильных оппонента – замглавы Харьковского облсовета, глава фракции "Видродження" в облсовете Владимир Скоробагач, а также влиятельный народный депутат Александр Грановский, недавно покинувший фракцию БПП.

Кирш также планирует идти в Раду самовыдвиженцем. "От "Народного фронта" сейчас осталось только название. Я не могу идти от названия, когда практически нет фракции и партии", – сказал Кирш в комментарии РБК-Украина.

В тройку фаворитов на 169 округе на старте кампании входят Кирш, Скоробогач и Грановский, подтвердил РБК-Украина другой мажоритарщик, избранный по одному из округов в Харькове. Но, по его мнению, повлиять на результат выборов в Киевском районе может кандидат от "Слуги народа".

Александр Грановский в комментарии РБК-Украина, говоря о том, пойдет ли он на выборы самовыдвиженцем, пояснил, что на данный момент продолжаются переговоры, суть которых он раскрыть пока не может. "Я приехал в город более двух лет тому назад, когда начал заниматься проблемой Любы Кушинской. Приблизительно в то время и получил предложение от мэра бывать чаще и задуматься о представлении интересов Харькова в зале Верховной рады. Я работаю в Харькове на харьковский результат. Основная моя деятельность связана с 169 округом, это так", - сказал Грановский.

Что же касается его возможных конкурентов, собеседник отметил, что неоднократно измерял электоральные симпатии в городе и в пределах округа. "Чувствую, что существующие лица с историей не представляют реальной угрозы. Кандидат от партии "Слуга народа" – другое дело. Это кандидат тренда, такой себе мифический кандидат без характеристик, чаще всего человек без политического прошлого", - уточнил депутат.

"На мой взгляд, всякий, кто борется за возможность представлять тот или иной округ в Раде, будет чаще всего соперничать с кандидатом от "Слуги народа", где-то даже плыть против течения. В этом соперничестве, кстати, гречка не поможет. Избиратель "на диете", он хочет правды, искренности, признания ошибок и рассмотреть личность ", - добавил Александр Грановский.