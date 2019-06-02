ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мэры украинских городов объединились для участия в парламентских выборах

Новости » Выборы 2019    02.06.2019 - 17:41
Мэры украинских городов объединились для участия в парламентских выборах
Фото: съезд партии "Доверяй делам" (facebook.com/ddorgua)

Съезд партии "Доверяй делам" прошел сегодня в Харькове

В Харькове сегодня, 2 июня, состоялся съезд партии "Доверяй делам", в которую вошли представители местного самоуправления и мэры с целью участия во внеочередных парламентских выборах. В съезде приняли участие почти пять тысяч делегатов, сообщает пресс-служба партии на Facebook.

В ходе сьезда мэр Харькова Геннадий Кернес был избран председателем партии "Доверяй делам". Решение было принято единогласно.

Мэры украинских городов объединились для участия в парламентских выборах

Фото: Геннадий Кернес (facebook.com/ddorgua)

Первым предложением, которое внес Кернес, стало избрание мэра Одессы Геннадия Труханова сопредседателем партии "Доверяй делам", что также получило единогласную поддержку делегатов съезда.

Мэры украинских городов объединились для участия в парламентских выборах

Фото: Геннадий Труханов (facebook.com/ddorgua)

На съезде делегаты приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Кроме того, участники съезда утвердили Манифест обновленной политической силы.

Как отметил во время выступления сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов, последние пять лет показали, что Верховная рада и правительство действуют, не понимая потребностей людей на местах.

"Мы, команда руководителей, за плечами которых огромный опыт управления, большие успехи в развитии территорий. Мы - политическая партия "Доверяй делам". И для нас эти слова не просто лозунг, а стиль работы. Мы хотим чтобы именно он был положен в основу нового социально-экономического развития Украины. Именно местное самоуправление находится в ежедневном непосредственном контакте с людьми, живет с ними одной жизнью. В нашем манифесте четко указано, что законы Украины должны защищать интересы людей. А не пытаться ограничить их", - заявил во время выступления Труханов.

В свою очередь Кернес отметил, что выборы президента 2019 года показали, что украинцы хотят не раскола, а изменений.

"Местное самоуправление имеет самое высокое доверие, здесь сконцентрирована вся ответственность. Я, как Харьковский городской голова, вместе с людьми, каждый день добиваюсь результата. Наш поход в парламент устроен именно так, мы предлагаем отстаивать интересы людей и наш опыт управления, вместо мифического государства чиновников, которые фильтруют деньги и не готовы ни за что отвечать. Чтобы, придя на избирательные участки, люди выбирали дела, а не слова", - сказал Кернес.

Делегаты съезда обратились к другим политическим партиям и общественным организациям, призвав присоединиться к партии "Доверяй делам" для совместного участия в выборах.

Мэры украинских городов объединились для участия в парламентских выборах

Фото: участники партийного съезда (facebook.com/ddorgua)

"Мы призываем украинские партии, общественные организации присоединиться к нам и идти на выборы единым мощным политическим фронтом! Нашей целью является не просто победа, а реальное влияние на социально-экономические процессы, происходящие в нашем государстве", – говорится в Манифесте.

Партия мэров: новый игрок или "джокер" В Харькове 2 июня пройдет съезд партии "Доверяй делам"
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы 2019партия мэровГеннадий КернесГеннадий ТрухановХарьков
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь