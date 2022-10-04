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Шумахер-молодший розпочав перемовини про збереження місця у Формулі-1

Фото: Мік Шумахер (праворуч) зі своїм гоночним інженером (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорців

Команда Королівських автоперегонів "Хаас" відкрила переговорний процес із пілотом Міком Шумахером щодо продовження контракту на новий сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport Sky.

23-річний гонщик підвищив власні шанси втриматися у Формулі-1. Донедавна американська стайня розглядала варіанти заміни німецького пілота.

Перемовини між "Хаасом" і Шумахером стартували під час Гран-прі Сингапуру. Глава команди Гюнтер Штайнер підготував ґрунт до перемовин ще у вересні, коли оцінив шанси сина 7-разового чемпіона світу залишитися у стайні на 50%.

Після нинішнього сезону Шумахер втратить підтримку "Феррарі", тож оглядачі прогнозували його відхід із "Хааса". Американська команда нібито готова була залишити пілота лише для взаємин зі Скудерією, що постачає стайні двигуни та коробки передач.

На зміну позиції керівнитва "Хааса" також вплинуло покращення результатів Шумахера-молодшого. Після гіршого в порівнянні з Кевіном Магнуссеном старту сезону німецький пілот зумів стабілізувати виступи. Він набрав 12 очок у чемпіонаті, а найкраще виступив на Гран-прі Австрії – 6-те місце.

Раніше єдиний новачок сезону-2023 Королівських автоперегонів Піастрі визначився з номером для виступів у Формулі-1. Молодий австралієць обрав цифру 81, під якою виступав у картингу на батьківщині та в молодіжних серіях у Європі.

До слова, мексиканець Перес випередив обидві "Феррарі" на Гран-прі Сингапуру-2022.

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Формула-1шумахер