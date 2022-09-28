Дебютант сезону-2023 у Формулі-1 обрав номер боліда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний подкаст Гран-прі Австралії .

Австралійський пілот обрав №81. Саме під цими цифрами 21-річний гонщик колись розпочинав кар'єру в картингу на батьківщині.

"Здається, то був чемпіонат штату Вікторія. Хтось заявився туди під номером 11 (перший варіант австралійця – ред.). А я, навіть не знаю, з якої причини, вирішив узяти 81. Замінив першу одиницю на вісімку та з тих пір використвував лише ці цифри", – розповів Піастрі.

Новачок після переїзду до Європи змушений був відмовитися від №81 на певний час, але повернув його під час виступів у британській Формулі-4 та Формулі Renault. Формально номер пілота "Макларена" ще повинна затвердити Міжнародна автомобільна федерація (ФІА), але слабка популярність номера навряд завадить Піастрі отримати цифри 81 на болід.

Напередодні ФІА дозволила Формулі-1 провести 6 спринтерських гонок у наступному сезоні. Цьогоріч спринт запланували на трьох етапах. Наразі відбулися два гран-прі з короткими гонками, в яких тріумфував Макс Ферстаппен.