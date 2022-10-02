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Перес виграв у Леклера Гран-прі Сингапуру, Ферстаппен фінішував 7-м

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Сингапур, Неділя 02 жовтня 2022 18:29
Перес виграв у Леклера Гран-прі Сингапуру, Ферстаппен фінішував 7-м Фото: Серхіо Перес залишив позаду обидві "Феррарі" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Серхіо Перес тріумфував на трасі "Маріна Бей" у Сингапурі, випередивши переможця кваліфікації, гонщика "Феррарі" Шарля Леклера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Проливний дощ за кілька годин до старту перегонів змусив дирекцію гран-прі відсунути початок етапу на 65 хвилин. Зрештою, усі пілоти стартували на проміжній гумі. Старт виграв Перес, який на перших метрах дистанції випередив Леклера.

Ця двійка гонщиків провела разом увесь гран-прі. Пілоти "Ред Булла" та "Феррарі" швидко відірвалися від усіх інших і зосередилися на боротьбі за перемогу між собою. Час від часу перевага Переса та Леклера над рештою пелотону зникала, коли на трасі оголошували режим віртуальної машини безпеки або ж виїжджав сейфті-кар.

Асфальт в умовах нічної гонки підсихати не поспішав. Як наслідок, хвиля піт-стопів із переходом на гуму для сухої погоди пішла аж на 35-му колі. Та виліт Цуноди на наступному колі знову змішав усі карти – автомобіль безпеки вкотре зібрав пелотон.

Оскільки в темпі перегонів після дощу пілоти ризикували не встигнути до часового ліміту на гонку, то після сейфті-кару розпочався зворотний відлік до фінішу. Леклер активно пресингував Переса, мексиканець часто перегальмовував, але залишався попереду.

Згодом дирекція гонки дозволила використовувати DRS і, здавалося, тепер пілот "Феррарі" обійде опонента. Однак, мексиканський гонщик зумів відшукати швидкість і на фініші "привіз" Леклеру 7,5 секунд переваги. Третім гонку завершив ще один представник Скудерії – Карлос Сайнс.

Доповнили топ-10 Норріс, Ріккардо (обидва – "Макларен"), Стролл ("Астон Мартін"), Ферстаппен ("Ред Булл"), Феттель ("Астон Мартін"), Хемілтон ("Мерседес") і Гаслі ("Альфа Таурі"). Найшвидше коло залишилося у пілота "Мерседеса" Расселла – 1:46.458.

Класифікація Гран-прі Сингапуру-2022:

  1. Серхіо Перес
  2. Шарль Леклер (+7.595)
  3. Карлос Сайнс (+15.305)

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