Шумахер-младший начал переговоры о сохранении места в Формуле-1

23-летний гонщик повысил собственные шансы удержаться в Формуле-1. До недавнего времени американская конюшня рассматривала варианты замены немецкого пилота.

Переговоры между "Хаасом" и Шумахером стартовали во время Гран-при Сингапура. Глава команды Гюнтер Штайнер подготовил почву для переговоров еще в сентябре, когда оценил шансы сына 7-кратного чемпиона мира остаться в конюшне в 50%.

После нынешнего сезона Шумахер потеряет поддержку "Феррари", так что обозреватели прогнозировали его уход из "Хааса". Американская команда якобы готова была оставить пилота только ради взаимоотношений со Скудерией, поставляющей конюшни двигатели и коробки передач.

На смену позиции руководства "Хааса" также повлияло улучшение результатов Шумахера-младшего. После худшего по сравнению с Кевином Магнуссеном старта сезона немецкий пилот сумел стабилизировать выступления. Он набрал 12 очков в чемпионате, а лучше всего выступил на Гран-при Австрии – 6-е место.

Ранее единственный новичок сезона-2023 Королевских автогонок Пиастри определился с номером для выступлений в Формуле-1. Молодой австралиец выбрал цифру 81, под которой выступал в картинге на родине и молодежных сериях в Европе.