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На Шулявском путепроводе на несколько дней ограничат движение

Киев, Среда 19 августа 2020 17:19
На Шулявском путепроводе на несколько дней ограничат движение
Фото: движение запрещено (Автоцентр)
Автор: Максим Зайченко

Ограничения будут действовать до 23 августа

На Шулявском путепроводе в Киеве частично ограничат движение до 23 августа. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Шулявском путепроводе частично ограничат движение до 05:00 23 августа. Работники на дорогах устанавливают верхние слои покрытия на главном путепроводе и на подходах из сторон ул. В. Гетмана и ул. А. Довженко", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 19 августа еще одна улица в центре города стала пешеходной.

Также сообщалось, что в Киеве ограничили движение для грузовиков из-за жары.

Отметим, в столице в течение августа на шести улицах ограничат движение транспорта.

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