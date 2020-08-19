Еще одна улица в центре Киева стала пешеходной

Фото: Десятинный проулок (wikimedia.org bu AMY)

Водителей предупреждают, что припаркованные авто будут эвакуировать

В Киеве с 19 августа еще одна улица в центре города стала пешеходной. Речь идет о Десятинном переулке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что с сегодняшнего дня заезжать на автомобилях и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.

Решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение для грузовиков из-за жары.

Также сообщалось, что в столице будет ограничено движение по Шулявскому путепроводу из-за укладки асфальта.