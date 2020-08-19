ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еще одна улица в центре Киева стала пешеходной

Киев, Среда 19 августа 2020 16:18
Еще одна улица в центре Киева стала пешеходной
Фото: Десятинный проулок (wikimedia.org bu AMY)
Автор: РБК-Украина

Водителей предупреждают, что припаркованные авто будут эвакуировать

В Киеве с 19 августа еще одна улица в центре города стала пешеходной. Речь идет о Десятинном переулке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что с сегодняшнего дня заезжать на автомобилях и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.

Решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение для грузовиков из-за жары.

Также сообщалось, что в столице будет ограничено движение по Шулявскому путепроводу из-за укладки асфальта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КГГАКиевулица
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь