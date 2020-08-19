На Шулявському шляхопроводі на кілька днів обмежать рух

Фото: рух заборонено (Автоцентр)

Обмеження діятимуть до 23 серпня

На Шулявському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух до 23 серпня. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"На Шулявському шляхопроводі частково обмежать рух до 05:00 23 серпня. Дорожники встановлюють верхні шари покриття на головному шляхопроводі та на підходах зі сторін вул. В. Гетьмана та вул. А. Довженка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 19 серпня ще одна вулиця в центрі міста стала пішохідною.

Також повідомлялося, що у Києві обмежили рух вантажівок через спеку.

Зазначимо, у столиці протягом серпня на шести вулицях обмежать рух транспорту.