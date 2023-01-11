Шуляк запропонувала правоохоронцям "дорожню карту" позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк надіслала звернення до генпрокурора, СБУ, ДБР та МВС з проханням надати інформацію щодо депутатів ОПЗЖ, яка може стати законною підставою, щоб ліквідувати їх депутатські повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Шуляк.
"ОПЗЖ теоретично ліквідована (бо у правоохоронних органів було достатньо доказів антиукраїнської діяльності цієї політсили), але по факту вони продовжують мати депутатські повноваження. На жаль, ніякі підписи депутатів ВРУ не завадять вигнати їх із лав парламенту. На щастя, є законні підстави, що дозволять позбавити мандатів решту депутатів ОПЗЖ", - розповіла вона.
Про що йдеться:
- чи вносилися до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані та чи розпочато розслідування стосовно антиукраїнської діяльності керівництва, членів, депутатів ОПЗЖ, і якщо так, то коли, ким і на якій підставі;
- з-поміж розпочатих кримінальних проваджень, в яких із них, коли і кому із керівництва, членів, депутатів ОПЗЖ вручені підозри;
- з-поміж розпочатих кримінальних проваджень, які із них закінчені і коли, та стосовно кого і в які суди для розгляду направлені кримінальні провадження щодо антиукраїнської діяльності ОПЗЖ;
- чи готувалися Генпрокуратурою подання до ВР про притягнення до кримінальної відповідальності нардепів ОПЗЖ, коли і стосовно кого планується їх направлення на розгляд ВРУ;
- чи проводилася перевірка, в рамках яких кримінальних проваджень і стосовно кого, з-поміж нардепів ОПЗЖ щодо наявності громадянства країни-агресора або іншої країни, в тому числі країни їхнього теперішнього перебування/переховування. І якщо так, то вказати у кого ще, з-поміж депутатів ОПЗЖ є громадянство іншої країни.
"Відповіді на питання вище - конституційний ключ до позбавлення решти нардепів ОПЗЖ депутатських мандатів", - зазначила Шуляк.
Нагадаємо, президент позбавив громадянства 4-х депутатів ОПЗЖ, що є законною підставою, аби забрати в них мандати (чим і займеться ВРУ на найближчому засіданні).
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