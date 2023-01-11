Шуляк запропонувала правоохоронцям "дорожню карту" позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк надіслала звернення до генпрокурора, СБУ, ДБР та МВС з проханням надати інформацію щодо депутатів ОПЗЖ, яка може стати законною підставою, щоб ліквідувати їх депутатські повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Шуляк.

"Відповіді на питання вище - конституційний ключ до позбавлення решти нардепів ОПЗЖ депутатських мандатів", - зазначила Шуляк.

Про що йдеться:

"ОПЗЖ теоретично ліквідована (бо у правоохоронних органів було достатньо доказів антиукраїнської діяльності цієї політсили), але по факту вони продовжують мати депутатські повноваження. На жаль, ніякі підписи депутатів ВРУ не завадять вигнати їх із лав парламенту. На щастя, є законні підстави, що дозволять позбавити мандатів решту депутатів ОПЗЖ", - розповіла вона.

Нагадаємо, президент позбавив громадянства 4-х депутатів ОПЗЖ, що є законною підставою, аби забрати в них мандати (чим і займеться ВРУ на найближчому засіданні).

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