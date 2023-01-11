Шуляк предложила правоохранителям "дорожную карту" лишения мандатов депутатов ОПЗЖ

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила обращение к генпрокурору, СБУ, ГБР и МВД с просьбой предоставить информацию о депутатах ОПЗЖ, которая может стать законным основанием, чтобы ликвидировать их депутатские полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Шуляк.

"Ответы на вопрос выше - конституционный ключ к лишению остальных нардепов ОПЗЖ депутатских мандатов", - отметила Шуляк.

О чем идет речь:

"ОПЗЖ теоретически ликвидирована (поскольку у правоохранительных органов было достаточно доказательств антиукраинской деятельности этой политсилы), но по факту они продолжают иметь депутатские полномочия. К сожалению, никакие подписи депутатов ВРУ не помешают выгнать их из рядов парламента. К счастью, есть законные основания, что позволят лишить мандатов остальных депутатов ОПЗЖ", - рассказала она.

Напомним, президент лишил гражданства 4-х депутатов ОПЗЖ, что является законным основанием, чтобы забрать у них мандаты (чем и займется ВРУ на ближайшем заседании).

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