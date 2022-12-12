Шуляк про відновлення України після війни: деякі міста, можливо, не зможемо відбудувати

"Є області, які деокуповані, і нам здається, що саме ці області повинні бути у фокусі уваги відбудови. Але й ті області, які на сьогодні прийняли людей та бізнес, їх території також потрібно перепланувати, враховуючи особливості економічні та демографічні", - сказала вона.

Шуляк зазначила, що на сьогодні є громади, в яких кількість населення збільшилася на 25%. Такий приріст - це й додаткове навантаження на інфраструктуру, і на доступ до послуг, які надає держава.

"Також, як би боляче не було про це говорити, але, можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, бо вони зруйновані вщент, ворог їх стер з лиця нашої землі", - сказала вона.

Шуляк зазначила, що будуть і території, які можна буде розглядати для створення нового мікрорайону чи навіть нового населеного пункту. Такі нові мікрорайони будуть зростати там, де буде заплановане будівництво нових потужностей, які дозволять працевлаштувати багато людей.

За її словами, перед початком відбудови потрібно буде переглянути і перепланувати взагалі всі області України. Для цього був ухвалений закон, згідно з яким у кожній області має бути розроблений стратегічний документ "Програма комплексного відновлення", який потім стане основою і нової містобудівної документації. Він може розроблятися для області, для громади або навіть для її частини.

Голова партії зазначила, що програма відновлення не просто буде включати в себе те, що потрібно відбудувати, а й міститиме інформацію щодо майбутньої економічної ситуації в регіоні - які підприємства виїхали та заїхали, які планують залишатися, яким потрібно створити умови для розвитку в цьому регіону, враховуючи природні чи логістичні особливості.

"Друге питання, яке в документі обов'язково висвітлюється, - це демографія, що з людьми в регіоні, як їх повертати. Мені особисто дуже страшно, коли ми відбудуємо дитячий садочок, пофарбуємо його в яскраві кольори, а цей садочок буде порожній, тому що дітей, які повинні туди йти, просто банально не буде, тому що їхнім батькам немає де працювати чи проживати", - сказала вона.