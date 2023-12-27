Шуляк розповіла про перебіг імплементації регламенту ЄС щодо будівельної продукції

Основні положення Регламенту ЄС №305 імплементовано в Україні законом "Про надання будівельної продукції на ринку". Разом з тим, збройна агресія РФ проти України примусила застосовувати певні перехідні механізми, тому ефективне застосування закону передбачається у 2025 р.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голвоу партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, закон обумовлює приведення до відповідності української будівельної продукції всім стандартам, нормам та характеристикам, застосованим в ЄС. Україна невпинно наближається до цього, приймаючи все більше гармонізованих стандартів.

Зокрема, як мінімум 1300 з них вже діють в Україні, але ще біля 150 для запуску потрібно прийняти. Цим наразі займається Міністерство економіки разом з Національним органом стандартизації. Крім цього, в Україні почали працювати над створенням мережі лабораторій, які перевірятимуть будматеріали на відповідність євростандартам. На сьогодні їх вже 13.

За рівнем складності і масштабності необхідних дій імплементацію в Україні №305 регламенту ЄС можна порівняти з процесом реформування ДАБІ, яке стало ледь на революцією на українському будівельному ринку. Це перший у нашій державі досвід реалізації технічного регламенту у ранзі закону.

"Тільки 2,5 роки ми обговорювали можливість створення закону, який імплементував би цей регламент. Ще 2 роки витратили, щоб провести цей закон в парламенті. І вже два роки триває імплементація всіх положень Міністерством. Це дуже складна робота, але для відбудови України вона просто необхідна", - пояснила голова профільного комітету.

За її словами, для завершення імплементації потрібні органи з визначення технічної прийнятності, які наразі тільки створюються. За прогнозами, вони почнуть діяти вже у наступному році.

Шуляк також підкреслила, що закон повинен був запрацювати в Україні повною мірою з 1 січня 2023 року, але через війну процес його повноцінного застосування змушені очікувати у 2025 р. Тому, до цього часу виробникам можна використовувати і стандарти, які передбачені 305 регламентом, і національні, що були прописані у старому технічному регламенті.

"Такий наш крок - свідомий. У державній антикорупційній програмі чітко зазначено, що дію регламенту не можна відтерміновувати, запровадити певний перехідний період ми були вимушені через війну. Наразі, у нас ще немає повноцінної мережі якісних лабораторій, які перевірятимуть відповідність євростандартам і які охопили б всі 35 будівельної продукції, на які повинен поширюватись №305 регламент", - пояснила голова профільного комітету ВР.

Втім, за її словами, 13 лабораторій вже готові до роботи, але вони охоплюють лише 16 з необхідних 35 категорій будпродукції. Заважає створенню повноцінної мережі брак фінансування, пояснює Шуляк - наразі міжнародні донори виділяють кошти на більш пріоритетні проєкти, зокрема, відбудову.

Окрім створення мережі лабораторій і імплементації більше ніж тисячі гармонізованих стандартів ЄС, було прийнято рішення, що органом ринкового нагляду за відповідністю закону і діяльністю перевіряючих лабораторій буде Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), але цей процес будуть намагатися зробити максимально цифровізованим. Крім цього, в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) підготовлено необхідний для виробників функціонал і створено контактний пункт, що виконуватиме інформаційну функцію. При цьому, вся підзаконна нормативна база, необхідна для запуску імплементованого регламенту 305, була прийнята ще торік, наголосила Шуляк.