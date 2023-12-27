Шуляк рассказала о ходе имплементации регламента ЕС о строительной продукции

Основные положения регламента ЕС №305 имплементированы в Украине законом "О предоставлении строительной продукции на рынке". Вместе с тем вооруженная агрессия РФ против Украины заставила применять определенные переходные механизмы, поэтому эффективное применение закона предусматривается в 2025 г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, закон обуславливает приведение в соответствие украинской строительной продукции всем стандартам, нормам и характеристикам, примененным в ЕС. Украина постоянно приближается к этому, принимая все больше гармонизированных стандартов.

В частности, как минимум 1300 из них уже действуют в Украине, но еще около 150-ти для запуска нужно принять. Этим занимается Министерство экономики вместе с Национальным органом стандартизации. Кроме того, в Украине начали работать над созданием сети лабораторий, которые будут проверять стройматериалы на соответствие евростандартам. На сегодня их уже 13.

По уровню сложности и масштабности необходимых действий имплементацию в Украине №305 регламента ЕС можно сравнить с процессом реформирования ГАСИ, которое стало едва ли революцией на украинском строительном рынке. Это первый в нашем государстве опыт реализации технического регламента в ранге закона.

"Только 2,5 года мы обсуждали возможность создания закона, который бы имплементировал этот регламент. Еще 2 года потратили, чтобы провести этот закон в парламенте. И уже два года продолжается имплементация всех положений Министерством. Это очень сложная работа, но для восстановления Украины она просто необходима", - объяснила глава профильного комитета.

По ее словам, для завершения имплементации нужны органы по определению технической приемлемости, которые только создаются. По прогнозам они начнут действовать уже в следующем году.

Шуляк также подчеркнула, что закон должен был заработать в Украине в полной мере с 1 января 2023 года, но в результате процесс его полноценного применения вынуждены ожидать в 2025 г. Поэтому, до этого времени производителям можно использовать и стандарты, предусмотренные №305 регламентом, и национальные, прописанные в старом техническом регламенте.

"Такой наш шаг - сознательный. В государственной антикоррупционной программе четко отмечено, что действие регламента нельзя отсрочивать, ввести определенный переходный период мы были вынуждены из-за войны. Пока у нас еще нет полноценной сети качественных лабораторий, которые будут проверять соответствие евростандартам и охватившие бы" все 35 строительной продукции, на которые должен распространяться 305 регламент", - пояснила глава профильного комитета ВР.

Впрочем, по ее словам, 13 лабораторий уже готовы к работе, но охватывают лишь 16 из необходимых 35 категорий стройпродукции. Мешает созданию полноценной сети нехватка финансирования, объясняет Шуляк - международные доноры выделяют средства на более приоритетные проекты, в частности, восстановление.

Кроме создания сети лабораторий и имплементации более тысячи гармонизированных стандартов ЕС, было принято решение, что органом рыночного надзора за соответствием закону и деятельностью проверяющих лабораторий будет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), но этот процесс будут пытаться сделать максимально цифровизированным. Кроме этого, в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) подготовлен необходимый для производителей функционал и создан контактный пункт, выполняющий информационную функцию. При этом вся подзаконная нормативная база, необходимая для запуска имплементированного регламента 305, была принята еще в прошлом году, подчеркнула Шуляк.