Шуляк пояснила, чому українці почали активніше користуватися програмою "єОселя"

За її словами, остання зміна умов дає можливість для певної категорії громадян робити перший внесок у розмірі близько 120 тис. грн, а не 600 тис. грн, як раніше.

За її словами, через те, що програма нова, її умови постійно переглядають, з огляду на потреби як потенційних учасників, так і ринку первинної нерухомості загалом. Внаслідок цього кількість громадян, які можуть за її допомогою отримати житло, зростає. Наприклад, за перший рік роботи - станом на кінець 2023 року (програму запустили наприкінці 2022 року) - було видано 5 855 кредитів. Станом на зараз - більше ніж 20 тис. кредитів.

"Однак це не тому, що в українців зʼявилося більше фінансових можливостей, а тому, що умови програми змінюють. Утім, для більшості категорій населення вони все ще непідйомні (на відміну від представників силових відомств, військових, на яких припадає понад 50% виданих кредитів). При цьому на ветеранів припадає всього 2%, а на ВПО - 4% кредитів", - зауважила Шуляк.

Водночас вона повідомила, що стосовно ВПО позитивна динаміка все ж є - на кінець 2024 року скористатися "єОселею" змогли лише 340 переселенців. Станом на зараз - понад 1000, тобто втричі більше. Це стало наслідком, зокрема, через зниження віку житла, яке переселенці можуть придбати через програму "єОселя", коли дозволили купувати житло не лише в новобудовах - віком до 3 років, а й на вторинному ринку – віком до 10 років.

"Для переселенців це є реальнішою історією, оскільки багато з них обрали новою домівкою не Київ із його найвищими цінами на нерухомість, а інші міста й містечка, де новобудов не так вже й багато", - пояснила Олена Шуляк.

Крім цього, додала вона, 10 вересня Кабмін затвердив Постанову, за якою держава покриватиме для переселенців 70% першого внеску на житло. Але є одна умова: житло має бути не дорожчим за 2 млн грн. У цьому випадку перший внесок за житло становитиме для родини близько 120 тис. грн.

Держава бере на себе сплату 70%-ї ставки в перший рік участі в програмі. Але також є умова - не більше 150 тис. грн загального розміру річного платежу. Також держава бере на себе зобов’язання зі сплати 40 тис. грн разової комісії банку на надання кредиту, зборів та страхових платежів за позикою.

Допомога надаватиметься громадянам, зареєстрованим на прифронтових територіях, які ще не мають власного житла, пояснила Шуляк. Виняток - житло на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Державна допомога при цьому не надаватиметься, якщо громадянин продавав житло протягом 3 років до дати подання заяви.

Далі банк, із яким Укрфінжитло (оператор програми "єОселя") укладатиме генеральну угоду, щотижня формуватиме та передаватиме до Пенсійного фонду відомості про осіб, які подали заявки на участь у програмі. Пенсійний фонд їх перевірятиме. Якщо вони підпадають під умови програми, ПФУ передає ці дані банку. Далі ПФУ та банк укладають договір про надання громадянину такої допомоги.

"Тобто програма, як бачимо, рухається, проте, звісно, не так швидко, як хотілося б. Однак "єОселю" постійно докапіталізовують ОВДП і готують до підсилення міжнародними ресурсами. Тим не менш, вважаю, що державних іпотечних програм має бути декілька. До речі, цей пункт передбачений у законопроєкті № 12377", - резюмувала парламентарка.