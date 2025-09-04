ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кредити за єОселею зросли втричі, але ВПО ними майже не користуються. Як держава вирішує проблему

Україна, Четвер 04 вересня 2025 15:33
UA EN RU
Кредити за єОселею зросли втричі, але ВПО ними майже не користуються. Як держава вирішує проблему Фото: Олена Шуляк розповіла про особливості програми єОселя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Участь держави в компенсації для переселенців фінансових зобовʼязань за програмою єОселя здатна збільшити відсоток ВПО, які вирішуватимуть своє житлове питання за допомогою пільгової іпотеки. Проте наразі цей відсоток мізерний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк, під час телемарафону "Єдині новини".

З моменту запуску програми єОселя в 2022 році нею змогли скористатися не більше тисячі українських переселенців. Головна перешкода - непідйомні умови.

Нові умови єОселя для ВПО

За словами Олени Шуляк, з 10 вересня стартує важлива ініціатива, спрямована допомогти вирішити житлове питання для внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться про державну компенсацію для них за програмою єОселя. Зокрема, держава покриватиме для переселенців і жителів прифронтових територій 70% першого внеску на житло, компенсуватиме 70% відсотків за іпотекою в перший рік, а також відшкодуватиме до 40 тис. грн на нотаріальні та реєстраційні послуги.

"Маємо надію, що це збільшить відсоток ВПО, які в такий спосіб зможуть вирішити своє житлове питання на підконтрольній Україні території. Наразі він мізерний: з майже 20 тис. виданих кредитів за програмою єОселя лише 817 кредитів отримали ВПО. Тобто йдеться лише про 4% кредитів", - констатувала Олена Шуляк.

Як пояснила парламентарка, головна перешкода для того, щоб українські переселенці користувалися програмою, - непідйомні умови участі в ній.

Так, стандартний перший внесок для єОселі становить не менше 20% від вартості житла. Однак восени 2024 року уряд знизив його до 10% для позичальників віком до 25 років включно.

Крім цього, як перший внесок громадянам дозволили використовувати житловий сертифікат єВідновлення. Не менш важливо й те, що ВПО дозволили купувати житло, збудоване до 10 років, замість трьох, як це було раніше.

"Це була одна з наших рекомендацій уряду, яку ми сформували за підсумками масштабних публічних консультацій, присвячених удосконаленню програми єВідновлення. Втім, можливості для переселенців купувати житло за програмою єОселя в будинках, введених в експлуатацію до 10 років, недостатньо. Для них слід зменшити розмір першого внеску - з 20% до щонайменше 15%. А кредитну ставку - з 7% до 3%", - зазначила Олена Шуляк.

Житлова реформа в Україні

Олена Шуляк повідомила, що за рік кількість виданих за програмою єОселя кредитів зросла майже втричі. Однак не тому, що українці стали більш платоспроможними, а тому, що можливості програми, яку запустили майже три роки тому, постійно розширюють.

"Проте цих змін недостатньо, щоб програма ефективно вирішувала житлове питання українців, які мають можливості його купувати", - вважає Шуляк.

Водночас нардепка переконана, що умови програми єОселя ставатимуть доступнішими, якщо державних іпотечних програм стане більше, оскільки нині вона одна.

Шуляк пояснила, що збільшення фінансово-кредитних механізмів, за допомогою яких українці зможуть купувати житло, передбачена в новому житлову законодавстві.

Його мета - запровадити низку механізмів, які допоможуть українцям, що потребують поліпшення своїх житлових умов, вирішити це питання.

"Перший крок уже зроблено - нещодавно парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12377, що дає старт житловій реформі. Наше завдання - ефективно доопрацювати його до другого читання вже восени, з урахуванням усіх обʼєктивних зауважень. Над цим уже працює робоча група", - резюмувала Олена Шуляк.

Раніше Олена Шуляк розповіла, що нова житлова реформа має покласти край радянській спадщині черг на квартири.

Також стало відомо, що в Україні готуються до запуску Фонду соціального житла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Житло Слуга народа
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії