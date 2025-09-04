Кредити за єОселею зросли втричі, але ВПО ними майже не користуються. Як держава вирішує проблему

Участь держави в компенсації для переселенців фінансових зобовʼязань за програмою єОселя здатна збільшити відсоток ВПО, які вирішуватимуть своє житлове питання за допомогою пільгової іпотеки. Проте наразі цей відсоток мізерний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк, під час телемарафону "Єдині новини".

З моменту запуску програми єОселя в 2022 році нею змогли скористатися не більше тисячі українських переселенців. Головна перешкода - непідйомні умови.

Нові умови єОселя для ВПО

За словами Олени Шуляк, з 10 вересня стартує важлива ініціатива, спрямована допомогти вирішити житлове питання для внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться про державну компенсацію для них за програмою єОселя. Зокрема, держава покриватиме для переселенців і жителів прифронтових територій 70% першого внеску на житло, компенсуватиме 70% відсотків за іпотекою в перший рік, а також відшкодуватиме до 40 тис. грн на нотаріальні та реєстраційні послуги.

"Маємо надію, що це збільшить відсоток ВПО, які в такий спосіб зможуть вирішити своє житлове питання на підконтрольній Україні території. Наразі він мізерний: з майже 20 тис. виданих кредитів за програмою єОселя лише 817 кредитів отримали ВПО. Тобто йдеться лише про 4% кредитів", - констатувала Олена Шуляк.

Як пояснила парламентарка, головна перешкода для того, щоб українські переселенці користувалися програмою, - непідйомні умови участі в ній.

Так, стандартний перший внесок для єОселі становить не менше 20% від вартості житла. Однак восени 2024 року уряд знизив його до 10% для позичальників віком до 25 років включно.

Крім цього, як перший внесок громадянам дозволили використовувати житловий сертифікат єВідновлення. Не менш важливо й те, що ВПО дозволили купувати житло, збудоване до 10 років, замість трьох, як це було раніше.

"Це була одна з наших рекомендацій уряду, яку ми сформували за підсумками масштабних публічних консультацій, присвячених удосконаленню програми єВідновлення. Втім, можливості для переселенців купувати житло за програмою єОселя в будинках, введених в експлуатацію до 10 років, недостатньо. Для них слід зменшити розмір першого внеску - з 20% до щонайменше 15%. А кредитну ставку - з 7% до 3%", - зазначила Олена Шуляк.

Житлова реформа в Україні

Олена Шуляк повідомила, що за рік кількість виданих за програмою єОселя кредитів зросла майже втричі. Однак не тому, що українці стали більш платоспроможними, а тому, що можливості програми, яку запустили майже три роки тому, постійно розширюють.

"Проте цих змін недостатньо, щоб програма ефективно вирішувала житлове питання українців, які мають можливості його купувати", - вважає Шуляк.

Водночас нардепка переконана, що умови програми єОселя ставатимуть доступнішими, якщо державних іпотечних програм стане більше, оскільки нині вона одна.

Шуляк пояснила, що збільшення фінансово-кредитних механізмів, за допомогою яких українці зможуть купувати житло, передбачена в новому житлову законодавстві.

Його мета - запровадити низку механізмів, які допоможуть українцям, що потребують поліпшення своїх житлових умов, вирішити це питання.

"Перший крок уже зроблено - нещодавно парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12377, що дає старт житловій реформі. Наше завдання - ефективно доопрацювати його до другого читання вже восени, з урахуванням усіх обʼєктивних зауважень. Над цим уже працює робоча група", - резюмувала Олена Шуляк.