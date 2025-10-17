Шуляк объяснила, почему украинцы начали активнее пользоваться программой "еОселя"

По ее словам, последнее изменение условий дает возможность для определенной категории граждан делать первый взнос в размере около 120 тыс. грн, а не 600 тыс. грн, как раньше.

По ее словам, из-за того, что программа новая, ее условия постоянно пересматривают, учитывая потребности как потенциальных участников, так и рынка первичной недвижимости в целом. В результате количество граждан, которые могут с ее помощью получить жилье, растет. Например, за первый год работы - по состоянию на конец 2023 года (программу запустили в конце 2022 года) - было выдано 5 855 кредитов. По состоянию на сейчас - более 20 тыс. кредитов.

"Однако это не потому, что у украинцев появилось больше финансовых возможностей, а потому, что условия программы меняют. Впрочем, для большинства категорий населения они все еще неподъемные (в отличие от представителей силовых ведомств, военных, на которых приходится более 50% выданных кредитов). При этом на ветеранов приходится всего 2%, а на ВПЛ - 4% кредитов", - отметила Шуляк.

В то же время она сообщила, что в отношении ВПЛ положительная динамика все же есть - на конец 2024 года воспользоваться "єОселя" смогли только 340 переселенцев. По состоянию на сейчас - более 1000, то есть втрое больше. Это стало следствием, в частности, из-за снижения возраста жилья, которое переселенцы могут приобрести через программу "єОселя", когда позволили покупать жилье не только в новостройках - в возрасте до 3 лет, но и на вторичном рынке - в возрасте до 10 лет.

"Для переселенцев это более реальная история, поскольку многие из них выбрали новым домом не Киев с его высокими ценами на недвижимость, а другие города и городки, где новостроек не так уж и много", - пояснила Елена Шуляк.

Кроме этого, добавила она, 10 сентября Кабмин утвердил Постановление, по которому государство будет покрывать для переселенцев 70% первого взноса на жилье. Но есть одно условие: жилье должно быть не дороже 2 млн грн. В этом случае первый взнос за жилье составит для семьи около 120 тыс. грн.

Государство берет на себя уплату 70%-й ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие - не более 150 тыс. грн общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательства по уплате 40 тыс. грн разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по займу.

Помощь будет предоставляться гражданам, зарегистрированным на прифронтовых территориях, которые еще не имеют собственного жилья, пояснила Шуляк. Исключение - жилье на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Государственная помощь при этом не будет предоставляться, если гражданин продавал жилье в течение 3 лет до даты подачи заявления.

Далее банк, с которым Укрфинжилье (оператор программы "єОселя") будет заключать генеральное соглашение, еженедельно будет формировать и передавать в Пенсионный фонд сведения о лицах, подавших заявки на участие в программе. Пенсионный фонд будет их проверять. Если они подпадают под условия программы, ПФУ передает эти данные банку. Далее ПФУ и банк заключают договор о предоставлении гражданину такой помощи.

"То есть программа, как видим, движется, однако, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Однако "єОселю" постоянно докапитализируют ОВГЗ и готовят к усилению международными ресурсами. Тем не менее, считаю, что государственных ипотечных программ должно быть несколько. Кстати, этот пункт предусмотрен в законопроекте № 12377", - резюмировала парламентарий.