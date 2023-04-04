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Шуляк: пільгове кредитування для вітчизняного бізнесу допоможе відновити країну після війни

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Один з ефективних способів відновити країну після війни - надати пільгове кредитування вітчизняному бізнесу, який дотичний до виробництва потрібних для відбудови будматеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Український бізнес і підприємства [спроможні допомогти у відбудові] здебільшого адаптувалися до роботи під час війни, але більшість досі працює, щоб вижити", - зазначила вона.

За словами Шуляк, Україна прагне, аби 60% усіх робіт з відновлення виконували місцеві компанії.

Вже зараз слід проаналізувати, які матеріали необхідні для повноцінної відбудови країни, а також визначити, де можна зменшити долю імпорту.

До прикладу, в Україні немає виробництва скла, тому варто забезпечити сприятливі умови для того, щоб виробники мали можливість безперешкодно зайти на український ринок.

Також в Україні не виробляється електротехнічне обладнання, гумове покриття, ліфти. Тому необхідно розглянути можливості запуску таких виробництв, пояснила Шуляк.

"Щодо інших матеріалів - то в контексті відбудови їх потрібно буде дуже багато. Зокрема, в Україні виробляється арматура, цегла, бетон, щебінь, асфальтобетон, фарба, кабель, керамічна плитка тощо. Тому уряд має захистити вітчизняного виробника, запровадити програми для пожвавлення підприємницької діяльності. Зокрема, це може і має стосуватися системи пільгового кредитування для бізнесу", - додала народний депутат.

Нагадаємо, раніше Шуляк зазначала, що відновлення України передбачає три етапи: нагальна відбудова важливої інфраструктури, ухвалення стандартів будівництва та реалізація ключових реформ.

Ключовою реформою у сфері містобудування вважається та, що передбачена законопроектом №5655 і яку Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому.

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Олена Шулякбизнес