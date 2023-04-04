Шуляк: льготное кредитование для отечественного бизнеса поможет восстановить страну после войны

"Украинский бизнес и предприятия [способны помочь в восстановлении] в большинстве своем адаптировались к работе во время войны, но большинство до сих пор работает, чтобы выжить", - отметила она.

По словам Шуляка, Украина стремится, чтобы 60% всех работ по восстановлению выполняли местные компании.

Уже сейчас следует проанализировать, какие материалы необходимы для полноценного восстановления страны, а также определить, где можно снизить долю импорта.

Например, в Украине нет производства стекла, поэтому следует обеспечить благоприятные условия для того, чтобы производители имели возможность беспрепятственно зайти на украинский рынок.

Также в Украине не производится электротехническое оборудование, резиновое покрытие, лифты. Поэтому необходимо рассмотреть возможность запуска таких производств, пояснила Шуляк.

"По другим материалам - то в контексте восстановления их нужно будет очень много. В частности, в Украине производится арматура, кирпич, бетон, щебень, асфальтобетон, краска, кабель, керамическая плитка и т.д. Поэтому правительство должно защитить отечественного производителя, ввести программы для оживления предпринимательской В частности, это может и должно касаться системы льготного кредитования для бизнеса", - добавила народный депутат.

Напомним, ранее Шуляк отмечала, что восстановление Украины предусматривает три этапа: неотложное восстановление важной инфраструктуры, принятие стандартов строительства и реализация ключевых реформ.

Ключевой реформой в сфере градостроительства считается предусмотренная законопроектом №5655 и которую Верховная рада приняла во втором чтении и в целом.