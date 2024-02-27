Досягне кульмінації у березні-травні. СБУ розкрила деталі нової російської ІПСО "Майдан-3"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що основною ціллю ворога є зрив української мобілізації та поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу. Окрім цього РФ хоче поширити фейки про "втому від України" серед західних партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян - зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

Всередині України Росія хоче деморалізувати українців та посіяти серед них паніку. Планується поширення фейків для того, щоб вбити клин між військовослужбовцями та цивільними. А також розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Варто зауважити, що російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн та інформаційних атак проти України. Вони витрачають на це коштів не менше, ніж на конвенційну війну.

З'ясувалося, що в межах спецоперації "Майдан-3" Росія поширювала антиукраїнські настрої на платформі Telegram та витратила на це майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це - найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

"Спецоперація "Майдан-3"досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - пише СБУ.

Як буде діяти Росія

У свої методиці російські спецслужби планують поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень. Зокрема, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових. Посварити Україну з союзниками, та розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови".

Паралельно з цим з цим Росія почала робити заяви про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

Росіяни планують, що в першій половині червня їм вдасться розхитати ситуацію в Україні та скориставшись цим завдати військову поразку на сході. В цьому і є ключова ідея їх операції.

Найдорожче ІПСО Росії - "Майдан-3"

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія почала масштабну інформаційну кампанію проти України.

Посіявши двоякі думки в нашій армії, РФ хотіла в першій половині червня завдавати поразки на сході. Для цього окупантам мала допомогти заздалегідь розхитана ситуація в армії.

"Але вони не зможуть завдавати поразки, і ця їхня спецоперація вже провалилася", - заявив Буданов.

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

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