Шуляк назвала важливий крок для завершення реформи децентралізації

12:36 24.04.2026 Пт
3 хв
Кабмін і Рада мають стислі терміни для виконання цього індикатора програми Ukraine Facility
aimg Ірина Гамерська
Шуляк назвала важливий крок для завершення реформи децентралізації Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після ухвалення базового закону щодо децентралізації влади в Україні доведеться змінити Бюджетний кодекс та оновити ще понад 170 законодавчих актів. Реформа є критичною умовою програми Ukraine Facility від ЄС та має дедлайни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви учасників круглого столу "Засади розмежування повноважень між різними рівнями публічного врядування в Україні".

Захід було організовано комітетом Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування спільно з Міністерством розвитку громад, за підтримки Програми "U-LEAD з Європою" та Центру експертизи багаторівневого врядування при Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

На початку квітня Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14412 про розмежування повноважень між різними рівнями врядування. Це одна з ключових умов Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, яка відкриває доступ до фінансування у розмірі 50 млрд євро.

Чому це важливо?

Як пояснила голова комітету, народна депутатка Олена Шуляк, головна мета законопроекту - зробити так, щоб кожен громадянин отримував якісні послуги (у соцсфері, освіті, ветеранській політиці), не замислюючись, як саме працює державний механізм.

Реформа має чітко визначити: за що відповідає держава, за що - район, а за що - місцева громада.

Основні виклики та плани:

Велика робота: Після остаточного ухвалення закону доведеться оновити понад 170 кодексів та законів, а також внести зміни до Бюджетного кодексу.

Дискусійні питання: Найбільше суперечок викликає те, які саме обов’язки мають залишитися на районному рівні. Зараз обговорюють 15 основних сфер компетенцій.

Фінансові гарантії: Експерти наголошують, що нові повноваження громад мають бути підкріплені грошима, щоб уникнути дублювання функцій.

Терміни та дедлайни:

Остаточне ухвалення законопроєкту за планом мало б відбутися до кінця 1 кварталу 2026 року. Проте європейські партнери вже дали позитивний відгук на поточні напрацювання та розглядають можливість перенесення дедлайну для всього пакету галузевого законодавства на 1 квартал 2027 року.

"Це завдання "з зірочкою". До документа вже подали майже 1800 правок. Ми маємо зробити так, щоб кожен громадянин отримував якісну публічну послугу, а компетенції різних рівнів влади були чітко розмежовані", - зазначила Шуляк.

Підтримка партнерів

Реформа проходить за підтримки Ради Європи, програми "U-LEAD з Європою" та Конгресу місцевих і регіональних влад. Міжнародні експерти наголошують, що Україна вперше за час незалежності підходить до цього питання системно та за європейськими стандартами.

