Децентралізація та співпраця центральної та місцевої влади: що допоможе відновленню громад

Серед основних завдань відновлення і зростання територіальних громад у період війни та у повоєнні роки - відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях, фінансова децентралізація, переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу і розвиток компетенцій місцевої влади у роботі з інвестиціями та проектному менеджменті.

Про це заявила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Україна - це країна майже півтори тисячі громад. І саме громади візьмуть на себе ключову роль у процесі відновлення та відбудови. Центральна влада повинна забезпечити створення організаційних умов, щоб посилити їх спроможність для пріоритезації, реалізації та оцінки проектів відновлення", - зазначила Шуляк.

За її словами, нині надважливо консолідувати усі зусилля і попри те, що сьогодні багато розмов щодо централізації процесів, у нас є кейси, які свідчать протилежне - кейси, які свідчать, що взаємодія центральної влади з місцевою може бути надзвичайно ефективною. Зокрема, це історія широкомасштабної програми "єВідновлення", завдяки якій кошти на відновлення отримали вже більше ніж 65 тисяч українських сімей.

Парламентарка пояснила, що компетенцій центральної влади під керівництвом міністерства відновлення були:

Консолідація коштів, в тому числі конфісковані в російських банків, які працювали в Україні;

Створення цифрового інструменту подачі та обробки необхідних даних;

Розробка механізму використання цільових коштів для пошкодженого житла та житлових сертифікатів для зруйнованого;

Реалізація пілотного проекту для обстеження руйнацій на ТОТ;

Організація взаємодії та навчання 650 комісій в громадах та 2000 нотаріусів, які є частиною реалізації програми.

"Не менше компетенцій мала і місцева влада. Зокрема, при кожній громаді була створена відповідна комісія, яка працювала з постраждалими згідно затверджених алгоритмів. Важливим моментом була і антикорупційна складова - до комісій, згідно створено нами відповідного законодавства, мали входити і 30% громадськості. Тобто в результаті ми бачимо, що при грамотному створенні механізму в плюсі всі", - пояснила Олена Шуляк.

Вона нагадала, що навесні 2024 року в Україні затвердили план заходів реалізації децентралізаційної реформи, який синхронізований з програмою про надання Україні 50 млрд євро Ukraine Facility і визначає ключові точки відновлення, зростання територіальних громад у період війни та у повоєнні роки.

Серед його основних завдань:

Відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях;

Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності у сферах, які мають відношення до відновлення (житло, транспорт, соціальна інфраструктура тощо);

Фінансова децентралізація, тобто приведення податкового і бюджетного законодавства у відповідність до кращих міжнародних практик;

Переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування;

Розвиток компетенцій представників регіональної та місцевої влади у сфері роботи з інвестиціями та проектного менеджменту;

Максимально прозоре і прогнозоване фінансування проектів відновлення з бюджетних та позабюджетних джерел.

При цьому парламентарка підкреслила, що частиною сталого відновлення територіальних громад і України в цілому неодмінно є цифрові рішення. Чим зручніше населенню комунікувати та отримувати інформацію від органів влади, тим якісніші управлінські рішення.

"Так було до початку війни, а зараз це стає головним маркером спільної роботи органів влади та населення. І тут мова, перш за все, про такі цифрові рішення як: система для управління проєктами відновлення та розвитку DREAM та геоінформаційна система для моніторингу розвитку регіонів та громад (ГІС). ГІС допоможе зібрати необхідні дані на місцевому рівні для якісного стратегічного планування відновлення та розвитку. А в систему DREAM заведено вже 4 тисяч проєктів, які покриті фінансуванням на 23%", - резюмувала Олена Шуляк.