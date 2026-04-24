Шуляк назвала важный шаг для завершения реформы децентрализации

После принятия базового закона о децентрализации власти в Украине придется изменить Бюджетный кодекс и обновить еще более 170 законодательных актов. Реформа является критическим условием программы Ukraine Facility от ЕС и имеет дедлайны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления участников круглого стола "Основы разграничения полномочий между различными уровнями публичного управления в Украине".

Мероприятие было организовано комитетом Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Министерством развития громад, при поддержке Программы "U-LEAD с Европой" и Центра экспертизы многоуровневого управления при Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

В начале апреля Рада приняла в первом чтении законопроект №14412 о разграничении полномочий между различными уровнями управления. Это одно из ключевых условий Евросоюза по программе Ukraine Facility, которая открывает доступ к финансированию в размере 50 млрд евро.

Почему это важно?

Как объяснила председатель комитета, народный депутат Елена Шуляк, главная цель законопроекта - сделать так, чтобы каждый гражданин получал качественные услуги (в соцсфере, образовании, ветеранской политике), не задумываясь, как именно работает государственный механизм.

Реформа должна четко определить: за что отвечает государство, за что - район, а за что - местная община.

Основные вызовы и планы:

Большая работа: После окончательного принятия закона придется обновить более 170 кодексов и законов, а также внести изменения в Бюджетный кодекс.

Дискуссионные вопросы: Больше всего споров вызывает то, какие именно обязанности должны остаться на районном уровне. Сейчас обсуждают 15 основных сфер компетенций.

Финансовые гарантии: Эксперты отмечают, что новые полномочия общин должны быть подкреплены деньгами, чтобы избежать дублирования функций.

Сроки и дедлайны:

Окончательное принятие законопроекта по плану должно было бы состояться до конца 1 квартала 2026 года. Однако европейские партнеры уже дали положительный отзыв на текущие наработки и рассматривают возможность переноса дедлайна для всего пакета отраслевого законодательства на 1 квартал 2027 года.

"Это задача "со звездочкой". К документу уже подали почти 1800 правок. Мы должны сделать так, чтобы каждый гражданин получал качественную публичную услугу, а компетенции различных уровней власти были четко разграничены", - отметила Шуляк.

Поддержка партнеров

Реформа проходит при поддержке Совета Европы, программы "U-LEAD с Европой" и Конгресса местных и региональных властей. Международные эксперты отмечают, что Украина впервые за время независимости подходит к этому вопросу системно и по европейским стандартам.