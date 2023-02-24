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Шуляк назвала головні умови для перемоги України над РФ

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П'ятниця 24 лютого 2023 14:27
Шуляк назвала головні умови для перемоги України над РФ Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Посилення ЗСУ, пришвидшення поставок зброї, активізація процесу входження до НАТО та ЄС - це ті завдання і виклики, які допоможуть зробити 2023-й роком перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Маємо зробити разом з нашими партнерами все, щоб саме 2023 рік став роком нашої перемоги. Це означає подальше посилення наших Збройних сил, розвиток оборонної промисловості, розширення і пришвидшення поставок зброї від наших партнерів", - сказала Шуляк.

Вона додала, що ще одним завданням України на цьому етапі є намагання домогтися реалізації всеохоплюючої мирної ініціативи президента - Формули миру для відновлення безпеки України і міжнародного порядку.

"Вона передбачає забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки. Звільнення усіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України. Виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості і покарання військових злочинців. Розмінування та протидії екоциду, недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни та безпекові гарантії для України", - додала Шуляк.

Також, за її словами, цьогоріч Україна має зробити все, щоб почати переговори про членство у Європейському союзі.

"Це рівною мірою залежить як від зусиль державної і парламентської дипломатії, так і від роботи з синхронізації законодавства, виконання вимог європейських структур", - пояснила Шуляк.

Ще одним важливим завданням вона назвала пришвидшення процесу вступу до НАТО.

"Ми маємо оформити де-юре те, що вже сталося де-факто, адже Україна сьогодні фактично є форпостом НАТО і всього вільного світу на сході Європи у боротьбі із диктаторським режимом Путіна", - констатувала вона.

Нардеп запевнила, що вже зараз напрацьовують законодавчі передумови для відновлення і модернізації України, щоб після перемоги ми змогли будувати і відбудовувати країну за сучасним європейським зразком.

"А головне, треба пам’ятати: наша єдність є фундаментом нашої стійкості. Саме наша згуртованість допомагала і допомагає нам протистояти ворогу і перемагати його. Маємо берегти нашу єдність, дбати про державу і про одне одного, не допускати жодних внутрішніх розбратів і політиканства. Перемогти - спільне завдання усіх українців, а надто - українських політиків, депутатів, посадовців", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що українці оцінили діяльність президента, парламенту та уряду з початку війни.

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