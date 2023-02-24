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Українці оцінили діяльність президента, парламенту та уряду з початку війни

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Украина, П'ятниця 24 лютого 2023 13:55
Українці оцінили діяльність президента, парламенту та уряду з початку війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Діяльність президента Володимира Зеленського з початку повномасштабної війни позитивно оцінюють 88% українців, серед них 61% дуже добре, 27% - добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Діяльність Верховної ради позитивно сприймають 34%, серед них 5% - дуже добре, 29% - добре. Негативні оцінки дають 24% респондентів.

Українці оцінили діяльність президента, парламенту та уряду з початку війни

Діяльність Кабінету міністрів оцінили позитивно 50% респондентів, серед них 8% - дуже добре, 42% - добре. Негативні оцінки дали 12% опитаних.

Українців також спитали, хто з публічних осіб їм подобається. На першому місці опинився Зеленський (91%), на другому - Валерій Залужний (87%).

Українці оцінили діяльність президента, парламенту та уряду з початку війни

Дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 16 січня 2023 року серед 2508 респондентів. Території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, у лютому 2023 року більшість українців (65%) хотіли, аби Володимира Зеленського переобрали на наступний термін. До війни, у жовтні 2021 року, тільки 20% українців заявляли, що Зеленського потрібно переобрати на другий термін.

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