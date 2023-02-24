ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шуляк назвала главные условия для победы Украины над РФ

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 14:27
Шуляк назвала главные условия для победы Украины над РФ Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Усиление ВСУ, ускорение поставок оружия, активизация процесса вхождения в НАТО и ЕС - это те задачи и вызовы, которые помогут сделать 2023 год победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Должны сделать вместе с нашими партнерами все, чтобы именно 2023 стал годом нашей победы. Это означает дальнейшее усиление наших Вооруженных сил, развитие оборонной промышленности, расширение и ускорение поставок оружия от наших партнеров", - сказала Шуляк.

Она добавила, что еще одной задачей Украины на этом этапе является попытка добиться реализации всеобъемлющей мирной инициативы президента – Формулы мира для восстановления безопасности Украины и международного порядка.

"Она предусматривает обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. Освобождение всех пленных и депортированных, исполнение устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины. Выведение российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости и наказание военных преступников. Разминирование и противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию окончания войны и гарантии безопасности для Украины", - добавила Шуляк.

Также, по ее словам, в текущем году Украина должна сделать все, чтобы начать переговоры о членстве в Европейском союзе.

"Это в равной степени зависит как от усилий государственной и парламентской дипломатии, так и от работы по синхронизации законодательства, выполнению требований европейских структур", - пояснила Шуляк.

Еще одной важной задачей она назвала ускорение процесса вступления в НАТО.

"Мы должны оформить де-юре то, что уже произошло де-факто, ведь Украина сегодня фактически форпост НАТО и всего свободного мира на востоке Европы в борьбе с диктаторским режимом Путина", - констатировала она.

Нардеп заверила, что уже сейчас нарабатывают законодательные предпосылки для восстановления и модернизации Украины, чтобы после победы мы смогли строить и восстанавливать страну по современному европейскому образцу.

"А главное, надо помнить: наше единство является фундаментом нашей устойчивости. Именно наша сплоченность помогала и помогает нам противостоять врагу и побеждать его. Должны беречь наше единство, заботиться о государстве и друг друга, не допускать никаких внутренних раздоров и политиканства. Победить - общая задача всех украинцев, особенно украинских политиков, депутатов, должностных лиц", - подытожила Шуляк.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что украинцы оценили деятельность президента, парламента и правительства с начала войны .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Вторжение России в Украину
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны