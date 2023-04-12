Шуляк: містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор

У процесі комплексної реконструкції кварталів треба усунути всі корупційні ризики і великою мірою відповідальність за це має брати на себе місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор. Бо, на жаль є практика, коли створені кишенькові проєктні організації розробляли детальний план території, і тільки вони могли бути допущені до роботи з певними інвесторами", - заявила Шуляк.

За її словами, у парламенті триває робота над законопроектом №6458, який має визначити механізм проведення комплексної реконструкції кварталів.

"Ми підтримуємо ідею, що саме місцева влада має планувати розвиток. А щоб нормально реалізувати програми з комплексної реконструкції житла, маємо вирішити питання прозорої взаємодії місцевої влади із забудовниками та забезпечити прозорість проведення конкурсів на реконструкцію", - додала політик.

За слова Шуляк, непрозорі процеси та потенційні корупційні ризики не дають діяти інвесторам на будівельному ринку.

"Маємо негативний досвід - донині в Україні через корупцію не запрацював жоден іноземний інвестор, який прагнув відновлювати житло, будувати нові будинки в рамках квартальної забудови. Тому саме для місцевої влади є важливе завдання: створити сприятливі умови для того, щоб держава могла зацікавити не лише українські будівельні компанії, а й залучити міжнародні інвестиції", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про реформу містобудування (№5655), яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення. В основі реформи лежить робота вже згаданої е-системи.

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