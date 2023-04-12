Шуляк: градостроительную документацию должны разрабатывать местные власти, а не инвестор

В процессе комплексной реконструкции кварталов нужно устранить все коррупционные риски и во многом ответственность за это должны брать на себя местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу политической партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В процессе подготовки к комплексной реконструкции устаревшего жилья градостроительную документацию должны разрабатывать местные власти, а не инвестор. Потому что, к сожалению, есть практика, когда созданные карманные проектные организации разрабатывали детальный план территории, и только они могли быть допущены к работе с определенными инвесторами", - заявила Шуляк.

По ее словам, в парламенте идет работа над законопроектом №6458, который должен определить механизм проведения комплексной реконструкции кварталов.

"Мы поддерживаем идею, что именно местные власти должны планировать развитие. А чтобы нормально реализовать программы по комплексной реконструкции жилья, нужно решить вопрос прозрачного взаимодействия местных властей с застройщиками и обеспечить прозрачность проведения конкурсов на реконструкцию", - добавила политик.

По словам Шуляка, непрозрачные процессы и потенциальные коррупционные риски не дают действовать инвесторам на строительном рынке.

"Имеем негативный опыт - до сих пор в Украине из-за коррупции не заработал ни один иностранный инвестор, который стремился восстанавливать жилье, строить новые дома в рамках квартальной застройки. Поэтому именно для местных властей есть важная задача: создать благоприятные условия для того, чтобы государство могло заинтересовать не только украинские строительные компании, но и привлечь международные инвестиции", - подытожила Шуляк.

Напомним, ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформе градостроительства (№5655), направленный на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение. В основе реформы лежит работа уже упомянутой е-системы.

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