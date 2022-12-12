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Шуляк про колаборантів у "Слузі народу": швидко реагуємо разом із СБУ

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

У партії "Слуга народу" з початку війни виявили до десяти випадків колабораціонізму. Пошук зрадників здійснюється у тісній співпраці із СБУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова партії Олена Шуляк.

"Ми у дуже тісній співпраці з СБУ дивимося, де хтось перебуває, що робить чи навпаки не робить і як тільки ми розуміємо, що людина підпадає під державну зраду, ми миттєво приймаємо рішення про застосування імперативного мандату", - розповіла вона.

Шуляк запевнила, що у партії швидко реагують на випадки державної зради та корупції.

"Мені здається, ми єдина політсила, яка миттєво реагує на такі речі. Ми для себе ухвалили рішення, що державна зрада чи підозра в корупції – це ті речі, на які ми реагуємо дуже швидко", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча партія "Слуга народу" ухвалила рішення відкликати мандати у місцевих депутатів, яких підозрюють у роботі на російських окупантів.

Зазначимо, що найвідомішим випадком колабораціонізму в партії стала зрада народного депутата Олексія Ковальова. Після захоплення Херсонської області нардеп залишився в регіоні і зайняв "посаду" заступника голови у незаконно створеному Росією "уряді Херсонської області".

Проти Ковальова відкрили кримінальну справу, а в липні йому оголосили підозру у держзраді.

У серпні нардепа застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

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колаборантСлуга народаВійна в Україні