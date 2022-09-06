Шуляк: граждане РФ должны быть изолированы от цивилизованного мира

По ее словам, большинство граждан Российской Федерации поддерживает кровопролитные действия своих властей на территории Украины.

"Поэтому платой за такое толерантность должна быть отмена действия существующих туристических виз россиянам, в частности тем, которые уже находятся на территории стран Европейского Союза, а также авиационное и наземное сообщение с Российской Федерацией", - отметила она.

Она также добавила, что учитывая грубое нарушение РФ устава ООН и других фундаментальных норм международного права, народные депутаты призвали страны Европейского Союза установить ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан государства-агрессора.

"ЕС должен полностью прекратить действие Соглашения с Россией об упрощенном порядке оформления виз, не признавать российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины и выработать общую позицию об аннулировании 10 миллионов уже выданных россиянам действующих шенгенских виз", - подчеркнула Шуляк.