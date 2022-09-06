Шуляк: громадяни РФ мають бути ізольовані від цивілізованого світу

За її словами, більшість громадян російської федерації підтримує кровопролитні дії своєї влади на території України.

"Тому платою за таке толерування має бути скасування дії існуючих туристичних віз росіянам, зокрема тим, які вже перебувають на території країн Європейського Союзу, а також авіаційне та наземне сполучення з Російською Федерацією", - зазначила вона.

Вона також додала, що враховуючи грубе порушення РФ статуту ООН та інших фундаментальних норм міжнародного права, народні депутати закликали країни Європейського Союзу встановити обмеження на видачу шенгенських віз для громадян держави-агресора.

"ЄС має повністю припинити дію Угоди з Росією про спрощений порядок оформлення віз, не визнавати російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України та напрацювати спільну позицію про анулювання 10 мільйонів вже виданих росіянам діючих шенгенських віз", - наголосила Шуляк.