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Шуляк: громадяни РФ мають бути ізольовані від цивілізованого світу

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада звернулася до Європейського Союзу, країн-членів ЄС, інституцій ЄС, парламентів та урядів його держав-членів із закликом скасувати туристичні візи, заборонити видачу шенгенських віз для громадян Росії, не визнавати російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, більшість громадян російської федерації підтримує кровопролитні дії своєї влади на території України.

"Тому платою за таке толерування має бути скасування дії існуючих туристичних віз росіянам, зокрема тим, які вже перебувають на території країн Європейського Союзу, а також авіаційне та наземне сполучення з Російською Федерацією", - зазначила вона.

Вона також додала, що враховуючи грубе порушення РФ статуту ООН та інших фундаментальних норм міжнародного права, народні депутати закликали країни Європейського Союзу встановити обмеження на видачу шенгенських віз для громадян держави-агресора.

"ЄС має повністю припинити дію Угоди з Росією про спрощений порядок оформлення віз, не визнавати російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України та напрацювати спільну позицію про анулювання 10 мільйонів вже виданих росіянам діючих шенгенських віз", - наголосила Шуляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян РФ. Тепер рішення має затвердити Європейська Рада.

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Російська ФедераціяОлена Шуляк