Шукають учасників АТО. Росіяни вдаються до репресій на окупованих територіях Херсонської області, - ЦНС

Російські загарбники продовжують вдаватися до репресій щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ.

Під виглядом боротьби з "диверсантами" 26 і 27 грудня ворог провів рейди у селах Павлівка та Строганівка Каховського району.

"Шукали учасників АТО, адже вони добре підходять для російської пропаганди у вигляді затриманих “бойовиків правого сектору” чи інших добровольчих батальйонів", - зазначили у ЦНС.