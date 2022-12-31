Ищут участников АТО. Россияне прибегают к репрессиям на оккупированных территориях Херсонской области, - ЦНС

Фото: Россияне прибегают к репрессиям на оккупированных территориях Херсонской области (Getty Images)

Российские захватчики продолжают прибегать к репрессиям в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Под видом борьбы с "диверсантами" 26 и 27 декабря враг провел рейды в селах Павловка и Строгановка Каховского района. "Искали участников АТО, ведь они хорошо подходят для российской пропаганды в виде задержанных "боевиков правого сектора" или других добровольческих батальонов", - отметили в ЦНС.