ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ищут участников АТО. Россияне прибегают к репрессиям на оккупированных территориях Херсонской области, - ЦНС

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 03:15
Ищут участников АТО. Россияне прибегают к репрессиям на оккупированных территориях Херсонской области, - ЦНС Фото: Россияне прибегают к репрессиям на оккупированных территориях Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики продолжают прибегать к репрессиям в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Под видом борьбы с "диверсантами" 26 и 27 декабря враг провел рейды в селах Павловка и Строгановка Каховского района.

"Искали участников АТО, ведь они хорошо подходят для российской пропаганды в виде задержанных "боевиков правого сектора" или других добровольческих батальонов", - отметили в ЦНС.

Напомним, россияне на временно оккупированных территориях продолжают проводить принудительную паспортизацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок