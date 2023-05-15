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Шукають пілота на болотах. У Брянській області побічно підтвердили катастрофу Су-34

Фото: у РФ кажуть про падіння двох вертольотів у Брянській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Стародубського округу російської Брянської області підтвердила факт катастрофи Су-34 у суботу, 13 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Медуза".

За даними ЗМІ, у понеділок, 15 травня, владою округу було опубліковано повідомлення з проханням до жителів по допомогу в пошуках пілота.

"Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами і болотними чобітьми. Збір охочих допомогти завтра 16 травня о 8:30 біля будівлі адміністрації округу", - сказано в ньому.

Фото: скріншот

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, за неофіційними даними в Брянській області розбилися чотири російські військові борти: два вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Однак у міноборони РФ досі не прокоментували дану інформацію.

Офіційно губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив факт аварії тільки одного вертольота Мі-8.

До цього стало відомо, що у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім звалився на приватний будинок.

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