Ищут пилота на болотах. В Брянской области косвенно подтвердили катастрофу Су-34

По данным СМИ, в понедельник, 15 мая, властями округа было опубликовано сообщение с просьбой к жителям о помощи в поисках пилота.

"Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами. Сбор желающих помочь завтра 16 мая в 8:30 у здания администрации округа", - сказано в нем.

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Напомним, в субботу, 13 мая, по неофициальным данным в Брянской области разбились четыре российских военных борта: два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35. Однако в минобороны РФ до сих пор не прокомментировали данную информацию.

Официально губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт аварии только одного вертолета Ми-8.