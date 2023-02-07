Шукають "нацистську" символіку. В окупованому Маріуполі масово перевіряють телефони у школярів

Повідомляється, що окупанти та колаборанти активно шукають мешканців, які підтримують Україну. Перевірки вже поширилися й на дітей. Так, у їхніх телефонах перевіряють підписки на проукраїнські групи та шукають "нацистську" символіку.

"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки (у школі - ред.), не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", - пишуть маріупольці.

Міськрада підкреслює, що росіяни бачать у кожному маріупольці ворога і знають, що люди чекають на деокупацію.

Як повідомлялося раніше, окупанти можуть повністю відключити інтернет в Маріуполі.

До того ж, сьогодні у Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту, куди росіяни завезли техніку та ППО.

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