ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту, - радник мера

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 07 лютого 2023 14:36
У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту, - радник мера Фото: у Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Маріуполі вдень 7 лютого пролунали потужні вибухи в районі порту, куди окупанти завезли техніку та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка у Telegram.

"П'ять гучних вибухів поспіль у Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів у районі порту. Куди нещодавно окупанти завезли техніку та ППО", - написав він.

За його словами, наразі подробиці встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни продовжують перекидати в окупований Маріуполь живу силу та техніку.

Крім того, ми писали, що окупанти використовують порт для накопичення військової сили. Вночі зафіксовано рух до порту Маріуполя 8 одиниць реактивних систем залпового вогню, 2 системи ППО типу С-300. Також до порту направили 6 автобусів із солдатами та 6 вантажівок із боєкомплектами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь вибухи Війна в Україні
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії