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Шукають інформаторів. Росіяни збільшили кількість мобільних блокпостів у Бердянську

Фото: Окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники в окупованому Бердянську (Запорізька область) збільшили кількість мобільних блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти намагаються посилювати поліцейсько-адміністративний режим на окупованій території Запорізької області. Вони збільшили кількість груп, які здійснюють перевірки цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема їх побільшало в Бердянську. Так звані мобільні блокпости, загони російських військових у 10-12 осіб, працюють у форматі спонтанних перевірок цивільного населення.

"Автомобіль з окупантами може зупинитися в будь-якій точці міста та влаштувати перевірку цивільним автівкам та мешканцям міста. Традиційно перевіряють мобільні телефони на наявність інформації, яку партизани передають Силам оборони", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 30 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.

Раніше повідомлялось, що 25 квітня у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи. Тоді нарахували 12 "прильотів".

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